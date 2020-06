Amprion-Projekt : Sonsbeck rechnet mit der Stromtrasse

Die Kabel für die Superstromtrasse sollen – wie im Bild bei einem anderen Amprion-Projekt zu sehen – in der Erde verlegt werden. Die favorisierte Trasse tangiert Sonsbeck. Foto: ja/Amprion

Sonsbeck Die Verwaltung will am Freitag, 3. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr im Kastell informieren und auf das Recht hinweisen, im Planverfahren Eingaben zu machen. Die Frist endet Mitte August. Die Alternative über Hamb ist nur eine Überlegung.

Die Pläne für die Amprion-Hochspannungsleitung liegen auf dem Tisch. Auch Bürger haben jetzt die Chance, sich ins Planverfahren einzubringen und ihre Einwände vorzubringen. Die von Amprion geplante Trassenführung nahm in der Sondersitzung des Bauausschusses ausführlichen Raum ein.

Kämmerer Willi Tenhagen berichtete, dass er mit dem Ausschussvorsitzenden Jürgen Kühne (FDP) am 22. Juni an einer Info-Veranstaltung des Unternehmens im Zuge der Trägerbeteiligung teilgenommen habe. Die Planungen seien der Bundesnetzagentur vorgelegt worden, erläuterte Bau- und Planungsdezernent Georg Schnitzler. Jetzt finde die Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Auch die Gemeinde Sonsbeck werde gehört.

Niederrhein Die niederrheinische Route sieht vor, dass die Trasse nördlich von Hamminkeln den Rhein bei Rees quert und an Kalkar, Uedem, Xanten und Sonsbeck vorbei zwischen Geldern und Issum nach Kempen, Krefeld bis in den Raum Kaarst/Meerbusch verläuft, wo ein Konverter für die Umwandlung des Stroms gebaut werden soll.

Der Plan Amprion plant eine 1100 Kilometer lange Hochspannungsleitung um Windstrom von Emden im Norden Niedersachsens über Nordrhein-Westfalen nach Phillipsburg in Baden-Würrtemberg zu leiten.

Noch bis zum 21. Juli können die Planunterlagen eingesehen werden. Man habe auf der Homepage einen entsprechenden Hinweis eingestellt, dem Bürger entnehmen können, was Amprion beabsichtigt. Für Freitag, 3. Juli, lädt die Verwaltung von 10 bis 11.30 Uhr zu einer Bürgersprechstunde ins Kastell. Dazu muss man sich wegen Corona telefonisch im Rathaus anmelden.

„Wir möchten, dass möglichst viele, die in dem Korridor liegen, und auch die, die nicht direkt betroffen sind, eine Stellungnahme abgeben“, so der Kämmerer. Nur dann sei man sicher im Verfahren beteiligt. Amprion habe ein Beteiligungsverfahren gewählt, das „ganz zufällig“ in die politische Sommerpause falle, konnte sich Tenhagen einen Seitenhieb nicht verkneifen.