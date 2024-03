Nur noch sechs Schulen im Kreis Wesel stellen Schülerlotsen Sonsbecks Helfer für einen sicheren Schulweg

Ab 7.30 Uhr ist auf der Hochstraße in Sonsbeck Rush Hour angesagt. An der Ecke an der Alten Post herrscht Hochbetrieb. Hier halten Busse, die eilig ihre Fahrgäste entlassen. Ein Müllwagen quetscht sich laut ratternd an der Querungsinsel vorbei. Im Sekundentakt schlängelt sich ein Auto nach dem anderen durch den Morgenverkehr. Wer verpennt hat, gibt an der kleinen Kreuzung nicht selten Gas. Dabei sind hier mitten im Getümmel auch die ganz Kleinen unterwegs. Manche noch schlaftrunken, manche im Gespräch mit den Freunden vertieft, einige übermütig, andere vor der übermächtigen Blechlawine ängstlich. Um für sie den Schulweg etwas sicherer zu machen, hat die Private Realschule den Schülerlotsendienst wieder ins Leben gerufen. Jeden Morgen stehen zwei Achtklässler vor Unterrichtsbeginn für eine halbe Stunde an der Hochstraße auf Höhe des Alttorplatzes, um den Grundschülern den Weg durch die Lawine zu bahnen. Ein Bürgerdienst, der im Kreis Wesel selten geworden ist. Insgesamt nur noch sechs Schulen übernehmen diese Aufgabe. In Sonsbeck will man den Schülerlotsendienst hingegen noch ausweiten und auch weitere, gefährliche Stellen besetzen. Die Bereitschaft unter den Jugendlichen ist groß.