Trägerverein informiert : Realschulkonzept lässt noch Fragen offen

Sonsbeck Am Donnerstagabend stellte der Trägerverein Realschule Sonsbeck das pädagogische Konzept vor, mit dem zum Schuljahr 2020/21 gestartet werden soll. Viele Punkte wurden aber nur vage angerissen.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

Persönliche Stärken herausbilden, soziales Verhalten fördern, Tugenden vermitteln. Das sind nur drei Punkte des pädagogischen Konzepts, das in einer Realschule Sonsbeck ab dem Schuljahr 2020/21 in die Praxis umgesetzt werden soll. Am Donnerstagabend stellte der Vorstand des Trägervereins seine zu Papier gebrachten Überlegungen knapp 50 interessierten Zuhörern im Haus Maria Magdalena vor. „Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen“, sagte Vereinsvorsitzende Elke Reichertz zu Beginn der Veranstaltung.