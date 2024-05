Seniorenheim-Projekt im Gerebernushaus Sonsbecks Realschüler treffen die First Lady

Diesen „echten Austausch zwischen den unterschiedlichen Generationen“ sieht auch die Organisation Children for a better world (Kinder für eine bessere Welt) als „Bereicherung“ an, wie sie schreibt. Damit wurde das Seniorenheimprojekt der Realschule Sonsbeck aus bundesweit mehr als 120 Bewerbungen zu einem von acht Siegerprojekten ausgewählt. „Der Jubel in der Klasse war gewaltig“, sagt Lehrerin Inga Tremblau. Große Chancen hatte sie sich zunächst nicht ausgerechnet. „Ich dachte, viel größere Schulprojekte würden eher berücksichtigt, bei uns nehmen ja gerade nur zwölf Kinder teil“, erklärt sie. „Aber es kommt wohl doch eher auf die Qualität an. Es ist schön, dass das Engagement so wertgeschätzt wird.“