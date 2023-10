Anerkennung fürs Ehrenamt Der Heimatpreis geht an die Freiwillige Feuerwehr in Sonsbeck

Der Heimat-Preis der Gemeinde Sonsbeck wird seit vier Jahren ausgelobt. Das Preisgeld ist gestaffelt und beträgt 2500 Euro für Platz eins, 1500 Euro für den zweiten und 1000 Euro für den dritten Preis. Das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wurde verlängert. So will die Gemeinde Sonsbeck ihren Heimatpreis auch in den kommenden zwei Jahren ausloben.