Schulbildung in der Gemeinde : Sonsbecker Rat rüstet Grundschule für digitalen Unterricht

Sonsbeck Nach einem einstimmigen Beschluss des Medienkonzeptes der Johann-Hinrich-Wichern-Schule sollen nun Fördergelder für die technische Ausstattung fließen. Nicht alle Schüler bekommen Tablets.

Um im digitalen Zeitalter bei der Bildung mithalten zu können, ist die technische Aufrüstung an Schulen so notwendig wie kostenintensiv. Die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule Sonsbeck hat mit der Gemeinde als Schulträger die Weichen für das digitale Lernen gestellt. Als Voraussetzung für Mittel aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule von Bund und Land wurde ein Medienkonzept erarbeitet, das verbindliche Anforderungen in den Lehrplänen sowie technische Anforderungen festhält. Noch in seiner letzten Sitzung gab der Sonsbecker Rat grünes Licht für das Konzept.