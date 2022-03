Debatte über Klimaschutz-Projekt in Sonsbeck : Rat hält an Turnhallen-Sanierung fest

Die Umbauarbeiten an der Grundschul-Turnhalle in Sonsbeck sollen im April beginnen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Die Kosten für die energetische Modernisierung der Sporthalle an der Sonsbecker Grundschule steigen erheblich. Die FDP beantragte daher den sofortigen Stopp des Umbauprojekts. Die Mehrheit war für die Fortführung.

Planerisch befindet sich die energetische Sanierung der Turnhalle an der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule nach mehr als dreijähriger Vorbereitung auf der Zielgeraden. Im April sollen die ersten Bagger anrücken. Ende Februar kommenden Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein. Doch kurz vor dem Endspurt gerät das Prestigeprojekt „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“ plötzlich ins Stolpern, drohte kurzzeitig sogar, ganz zum Stillstand zu kommen. Nachdem im Bauausschuss bekannt wurde, Kostenpflichtiger Inhalt dass sich die Kosten für die Modernisierung um rund 772.000 Euro auf mehr als drei Millionen erhöhen werden, gingen bei einigen Politikern die Alarmsignale an. Die FDP reichte für die Ratssitzung am Dienstagabend kurzfristig einen Antrag ein, das Projekt mit sofortiger Wirkung zu beenden. Unterstützung bekamen die Liberalen von SPD, BIS und Teilen der Grünen. Letztlich stimmte die Mehrheit im Rat jedoch für die Fortführung der geplanten Sanierung. Auch wenn die Gemeinde im schlimmsten Fall einen Eigenanteil von rund einer Million Euro stemmen muss.