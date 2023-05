Umstrittene Entscheidung Sonsbecker Rat beschließt Standort für OGS-Neubau

In der Diskussion um den künftigen Standort für die Ganztagsbetreuung (OGS) an der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule in Sonsbeck hat die Politik nach langem Ringen eine Entscheidung getroffen. Mit den Stimmen von CDU und Grünen beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend, dass der Neubau im Bereich der Hausmeisterwohnungen errichtet werden soll. Insgesamt waren 16 Ratsmitglieder dafür, sieben dagegen. Die SPD, die Bürger in Sonsbeck (BIS) und die FDP sprachen sich für andere Optionen aus.