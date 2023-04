Verkehrsunfall in Sonsbeck Radfahrer unter Auto eingeklemmt

Sonsbeck · In Sonsbeck ist am Samstag ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann retten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

23.04.2023, 08:20 Uhr

Die Feuerwehr hob das Auto mit pneumatischen Hebekissen an. Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck ist am Samstag gegen 16 Uhr ein Radfahrer (28) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin (52) aus Sonsbeck die Straße „An der Stau“ befahren und war nach rechts auf die Hochstraße abgebogen. Dabei habe sie den Radfahrer erfasst, der den in Fahrtrichtung linken Radweg befahren habe und mitsamt seinem Fahrrad auf die Straße gestürzt sei, erklärte die Polizei. Der 28-Jährige sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn geborgen. Nachdem die Feuerwehr das Auto angehoben hatte, konnte der Radfahrer gerettet werden. Foto: Feuerwehr Sonsbeck Ersthelfer hätten sich um den Radfahrer gekümmert, sie habe dessen medizinische Erstversorgung von ihnen übernommen und die technische Rettung eingeleitet, berichtete die Feuerwehr. Das Auto sei beidseitig mit pneumatischen Hebekissen angehoben und unterbaut worden, sodass die eingeklemmte Person gemeinsam mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst habe befreit werden können. Um den 28-Jährigen in ein Krankenhaus zu bringen, sei ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallstelle gelandet. Die Besatzung sei abgeholt und zur Einsatzstelle gebracht worden, erklärte Feuerwehr. Im Einsatz seien etwa 30 Einsatzkräfte der Einheiten Sonsbeck und Hamb gewesen. Die Autofahrerin und ein weiterer Zeuge seien von Notfallseelsorgern betreut worden, teilte die Polizei weiter mit. Während der Unfallaufnahme hätten sich bei dem Radfahrer Hinweise auf einen Alkoholkonsum ergeben. Da dieser eine Ursache für den Sturz gewesen sein könnte, sei dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden, erklärte die Polizei.

(wer)