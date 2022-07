Wettkampf der Traktoren in Sonsbeck : PS-Monster bringen sich fürs Farm-Pulling in Stellung

Sonsbeck Das Trecker-Treck-Team aus Sonsbeck wandelt den Acker am Lichtweg wieder zur Arena der getunten Landmaschinen. Mannschaften aus ganz Europa gehen im September an den Start. Einige Anmeldungen sind noch möglich.

Die Saison läuft gut für das Trecker-Treck-Team aus Sonsbeck. Vor allem der neu gebaute „Giftzwerg“, ein Fendt-Traktor mit Turbolader, machte die Mannschaft bei den Farm-Pulling-Wettkämpfen zum Beispiel in Made und Krumbach stolz. Und bald bekommt der giftgrüne PS-Gigant auch in seiner Heimat Gelegenheit, sich vor dem Bremswagen zu behaupten. Denn am Freitag bis Sonntag, 2. bis. 4. September, wird der Acker am Lichtweg wieder zur Arena der getunten Landmaschinen. Fahrer in den Bauernklassen können sich noch per Formular anmelden.