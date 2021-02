Schul-Anmeldungen in Sonsbeck : Zu große Nachfrage – Realschule muss Schüler ablehnen

Erster Schultag für eine ganze Einrichtung: Die Private Realschule Sonsbeck ging im August 2020 mit 17 Kindern an den Start (das Foto entstand vor dem Lockdown). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Während andere weiterführende Schulen um jedes Kind buhlen, gibt es an der 2020 gegründeten Realschule in Sonsbeck mehr Anmeldungen als Platz besteht. An maximal 25 Kindern pro Klasse will die Schule aber festhalten.