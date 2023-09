Verein für Denkmalpflege Sonsbeck feiert 40-jähriges Bestehen Warum selbst ein Popstar zum Fest des Denkmalvereins kommt

Heimatgeschichte, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – das klingt in den Ohren vieler junger Menschen erstmal nicht so verlockend. In Sonsbeck ist es dem Verein für Denkmalpflege hingegen gelungen, mit seinen Ausstellungen nicht nur eine riesige Zahl von Menschen zu erreichen, sondern mit aufwendigen Filmproduktionen, digitalen Angeboten und neuen Konzepten Historie wieder hip zu machen. „Wir bekommen immer wieder Hinweise von Leuten, dass sie doch auch noch Informationen und Fotos von früher haben“, sagt David Riedel vom Team des Denkmalvereins. „Beim Mühlenfest kamen viele Personen auf mich zu, mit der Aufforderung: ,Beim nächsten Projekt will ich auch mitmachen.’“ Seit gut drei Jahren erlebt der Denkmalverein diese Renaissance. Tatsächlich gibt es ihn aber schon seit genau 40 Jahren. Und das wird gefeiert. Und zwar groß. Und zwar am kommenden Sonntag. Im gewohnt gekonnten Mix aus Tradition und moderner Interpretation. Selbst Popstar Suzie Kerstgens hat ihr Kommen angekündigt. Die Sängerin der Band „Klee“, die in den Charts Erfolge feiert, hat nämlich zu dem Sonsbecker Verein eine besondere Verbindung.