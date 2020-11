Überfall in Sonsbeck : Polizei sucht mit Foto nach Tankstellenräuber

Sonsbeck Anfang Oktober wurde eine Tankstelle in Sonsbeck überfallen. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen. Sie hat deshalb jetzt Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Mann soll am 1. Oktober gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle an der Alpener Straße in Sonsbeck betreten und mit einer Pistole Geld von dem Angestellten gefordert haben. Anschließend soll er mit der Beute geflohen sein. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 35 Jahre alt sein, dunkelblonde Haare haben und schlank sein. An dem Abend trug er eine graue oder hellblaue Hose, dunkle Schuhe und eine schwarze Jacke.