Vogelschießen in Sonsbeck Peter Fritzen ist der neue Kaiser von Hamb

Halb Hamb war am vergangenen Samstag auf den Beinen, als über 75 Schützen mit dem Tambourcorps Fusternberg bei strahlendem Wetter durchs Dorf zogen, um anschließend am Hubertushaus den neuen König beziehungsweise die neue Königin auszuschießen. Zuvor wurde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der St. Antonius Schützenbruderschaft Hamb in diesem Jahr ein zusätzliches Kaiserschießen für alle ehemaligen Königinnen und Könige ausgerichtet.