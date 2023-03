Paar aus Labbeck gewinnt Wettbewerb „Der Schotter muss weg“ Eine Garten-Oase als Hauptpreis

Der Blick aus ihrem Küchenfenster gefällt Eike Ilic und Nadine Hermkes schon lange nicht mehr. In ihrem Vorgarten ist nichts Grünes zu finden, keine einzige Blüte, stattdessen nur grauer Schotter und Stein. „Da soll wieder mehr Leben entstehen“, sagt der 39-Jährige aus Labbeck. „Wir wollen uns in dem Vorgarten wohlfühlen.“ Der Wunsch reift schon länger in den Köpfen des Paares. Doch es fehlten die Ideen, wie’s gemacht werden kann. Also bewarben sie sich bei dem Wettbewerb „Der Schotter muss weg“ der Regionalgruppe linker Niederrhein im bundesweit agierenden Naturgartenverein – und gewannen. Nun erhalten sie eine professionelle Gartenplanung sowie tatkräftige Unterstützung bei der Umgestaltung. Am Samstag, 1. April, wird gemeinsam angepackt. Dann soll die Steinwüste einer kleinen Oase vor der Haustür weichen.