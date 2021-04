Kirchengemeinde Sonsbeck : Ostergottesdienst endet mit Hupkonzert

Achterhoek/Sonsbeck Wegen der Corona-Pandemie hatte die Evangelische Kirchengemeinde Sonsbeck die Gläubigen wie schon im vergangenen Jahr dazu eingeladen, mit dem Auto zu kommen, um gemeinsam die Auferstehung Jesu zu feiern.

Auch am diesjährigen Ostermontag kamen Hunderte Menschen in ihren Autos zu einem Festgottesdienst in Achterhoek zusammen. Die Gläubigen, die sich zur Einhaltung der Corona-Hygiene-Maßnahmen verpflichten mussten, verband ein Wunsch: Sie wollten das Osterfest in einer großen Gemeinschaft feiern. Eingeladen hatte die Evangelische Kirchengemeinde Sonsbeck. „Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr durften wir uns sicher sein, dass der Wunsch nach einer Gottesdienstfeier auch am diesjährigen Ostermontag wieder bei vielen Gläubigen aus Sonsbeck und den umliegenden Gemeinden besteht“, hatte Regina Schade, Mitglied des Presbyteriums, vorab in einem Pressegespräch erklärt. Wie im vergangenen Jahr stellte der Verein „Natur und Kultur im Achterhoek“ dafür ein gut befahrbares Gelände zur Verfügung. Dass dieses Mal verhältnismäßig wenige Besucher kamen, dürfte vor allem dem schlechten Wetter geschuldet gewesen sein.