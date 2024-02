Durch technischen Defekt Öl tritt ins Sonsbecker Kanalnetz aus

Durch einen technischen Defekt in einem Sonsbecker Betrieb ist es am Donnerstag zu einem Ölaustritt in die öffentliche Kanalisation gekommen. Darüber sei die Gemeinde am Vormittag informiert worden, wie die Verwaltung mitteilt. „Durch die von der Gemeinde Sonsbeck sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte verhindert werden, dass es zu einer Verschleppung und einer Einleitung in ein Gewässer gekommen ist“, berichtet die Verwaltung weiter. Demnach seien durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Wesel vor Ort Gewässerproben entnommen worden. „Die entnommenen Proben waren unauffällig“, heißt es in der Mitteilung. Der oberflächliche Ölfilm im Kanalnetz werde durch eine Fachfirma abgesaugt und fachgerecht entsorgt.