Uneinigkeit über Mietbedingungen Notunterkunft in Sonsbecks Gaststätte fraglich

Derzeit scheint es sehr unsicher, ob ab Januar 2024 tatsächlich geflüchtete Menschen in der Sonsbecker Gaststätte Zur Börse untergebracht werden können. Gastronom und Pächter Dennis Kinat übt harsche Kritik an der Gemeinde Sonsbeck in Hinblick auf den Abstimmungsprozess. Er und die Eigentümerfamilie des Gebäudes, die nicht namentlich genannt werden möchte, stellen nun Bedingungen für die Bereitstellung der Räume als Notunterkunft, die von der Gemeinde neu bewertet werden müssen. Demnach wird von Eigentümer und Pächter nun eine Anmietung für die Dauer von vier bis fünf Jahren gefordert, wie sie im RP-Gespräch sagten. Die Gemeinde ist irritiert von den Vorwürfen und enttäuscht. „Das Angebot, wie es in der Hauptausschusssitzung gemacht worden ist, besteht offenbar nicht mehr“, sagte Markus Janßen, Ordnungsamtsleiter und zweiter allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.