Gemeinde kauft Wohnhaus Mehr Platz für Flüchtlinge in Sonsbeck

In ihrer Not, weiteren Wohnraum für Geflüchtete bereithalten zu müssen, hat die Gemeinde Kostenpflichtiger Inhalt Sonsbeck nun ein weiteres Gebäude samt Grundstück erworben. Das zuvor privat genutzte Wohnhaus befindet sich am Rande des Gewerbegebiets Peterskaul, direkt neben dem Areal, auf dem die zentrale Flüchtlingsunterkunft für bis zu 80 Menschen geplant ist. Doch bis der Hallenbau steht, sind schnelle Lösungen gefordert. Denn noch immer kämen täglich neue Zuweisungen für die Gemeinde an, wie der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Willi Tenhagen, erklärt.