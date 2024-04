Evangelische Kirchengemeinde Sonsbeck Neues Presbyterium nimmt seine Arbeit auf

In der Evangelischen Kirchengemeinde Sonsbeck sind die neuen Presbyter und Presbyterinnen in einem festlichen Gottesdienst durch Pfarrerin Dagmar Jetter in ihr Amt eingeführt worden. Neu eingeführt wurden Ines Peters und Helmut Schwertfeger. Fred Eickhoff, Regina Schade und Klaus Schoschies gehörten bereits dem letzten Presbyterium an und wurden an ihr Gelübde erinnert.