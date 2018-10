Sonsbeck: Neues Leitungsteam im Jugendzentrum H.o.T.

Lena Tenelsen (v. r.), Dominik Verholen und Lena Koch wollen neuen Schwung in die Kinder- und Jugendarbeit des evangelischen Jugendzentrums „H.o.T.“ in Sonsbeck bringen. Seit wenigen Wochen ist Tenelsen als unbefristete Vollzeitkraft angestellt und will nun viele neue Angebote auf den Weg bringen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Lena Tenelsen ist seit einigen Wochen als Vollzeitkraft im evangelischen Jugendzentrum H.o.T. in Sonsbeck beschäftigt. Gemeinsam mit Lena Koch und Dominik Verholen möchte sie bestehende Angebote pflegen und neue schaffen.

Doch seit einigen Wochen geht es mit voller Kraft wieder voraus. Denn die gelernte Erzieherin und studierte Kindheitspädagogin Lena Tenelsen (24) hat inzwischen als Vollzeitkraft im H.o.T. angefangen und möchte nicht nur frischen Wind ins Jugendheim bringen. „Wir sind zwar noch in der Findungsphase, die Öffnungszeiten müssen noch an den Bedarf angepasst werden. Aber wir sind auf einem guten Weg und glauben fest daran, viele für unsere Angebote zu begeistern.“

Dabei kann die gelernte Erzieherin und studierte Kindheitspädagogin auf tatkräftige Unterstützung bauen, denn an ihrer Seite werden sich Dominik Verholen und Lena Koch darum kümmern, Kindern und Jugendlichen nachmittags einen Ort zu geben, an dem sie sich aufhalten und beschäftigen können. Beide bringen entsprechende Fähigkeiten mit: Die Sonsbeckerin Lena Koch (30) ist studierte Sozialpädagogin und seit März als Honorarkraft auf Stundenbasis angestellt. Doch eigentlich kennt sie das Jugendzentrum wie ihre Westentasche, denn davor packte sie schon 18 Jahre lang ehrenamtlich mit an. Der 22-jährige Weseler Verholen beendete erst im September sein Studium, in dem er auch eine Spezialisierung zum Anti-Gewalt-Trainer durchlief.