Frauenhaus in Sonsbeck eröffnet Neuer Schutzpunkt für Kinder und Mütter im Kreis Wesel

Mit diesem Konzept sei das Haus das erste seiner Art in ganz Nordrhein-Westfalen, sagt Scheuvens. Seit vier Jahren wollte sie einen solchen Schutzpunkt einreichten. Eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021 im Kinderschutzgesetz machte es ihr dann möglich, das Vorhaben endlich umzusetzen. Denn zuvor galt, dass wenn eine Mutter ein Mutter-Kind-Haus ohne ihr Kind verlässt, ihr Kind nicht dort bleiben kann, sondern sofort anderweitig untergebracht werden muss. Durch die Gesetzesänderung können Kinder in dem dafür neu geschaffenen Schutzpunkt in einem stabilen Umfeld bleiben und dort von Fachkräften weiter betreut werden, selbst wenn ihre Mütter sich aus der Einrichtung entfernen sollten. Das sei eine positive Entwicklung für das Kindeswohl und ein Schwerpunkt der neuen Einrichtung, sagt Scheuvens.