Bauarbeiten dauern an : Sonsbecks Aussichtsturm weiter gesperrt

Rund um Sonsbecks Aussichtsturm stehen Bauzäune mit aufgehängten Schildern, die den Zutritt untersagen. RP-Foto: beaw Foto: Wyglenda

Sonsbeck Noch stehen Arbeiten an Sonsbecks neuen Wahrzeichen an, weshalb der Aufstieg untersagt ist. Einige Menschen verschaffen sich illegal Zutritt zur Baustelle und richten dabei Schaden an.

Die Botschaft ist eindeutig: „Das Betreten der Baustelle ist verboten“, steht auf dem Schild. Es hängt sogar in dreifacher Ausführung an den Baustellenzäunen rund um Sonsbecks neuen Aussichtsturm. Denn selbst wenn das Wahrzeichen bereits imposant in die Höhe ragt und sich in den Sozialen Medien die Nachfragen nach dem Eröffnungstermin mehren, noch stehen Arbeiten an dem Bauwerk an, noch ist der Turm für den Aufstieg nicht freigegeben. Und doch verschaffen sich immer wieder Menschen Zutritt nach oben und beschädigen dafür sogar die Absperrungen.

Baumamtsleiter Georg Schnitzler mahnt jetzt deshalb zur Geduld. „Die Bauarbeiten schreiten gut voran“, betont er. Und natürlich sei es das Anliegen der Gemeinde, das Bauwerk frühestmöglich zu öffnen. „Doch solange die Arbeiten im unmittelbaren Turmumfeld laufen, kann der Turm aus Sicherheitsgründen leider noch nicht für den Aufstieg freigegeben werden“, erklärt Schnitzler und fügt deutlich hinzu: „Das Betreten der Baustelle ist illegal.“ Allen voran, wenn dafür die Zäune beschädigt werden, die laut Schnitzler regelmäßig ausgetauscht werden.

Nach den spektakulären Montagearbeiten des Turms seien zahlreiche kleinere, weniger offensichtliche Stahlbauarbeiten, Blitzschutz- und Betonierarbeiten durchgeführt worden, so Schnitzler. Aktuell erfolgten Restarbeiten in Stahlbetonbau und Stahlbau. Erst danach könne die Abnahme des Bauwerks durchgeführt werden. Anschließend stünden noch Arbeiten zur Umfeldgestaltung an, darunter der Rückbau und die Renaturierung der Kranaufstellflächen, die Anlage eines Wegs und die Arbeiten für den Walderlebnispfad.

(beaw)