Nächster Termin in Labbeck : Sonsbecks Repair-Café geht in die zweite Runde

Kurt Hannoschök gehört zum ehrenamtlichen Reparatur-Team und kümmert sich darum, Elektrogeräte wieder zum Laufen zu bringen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Nach der erfolgreichen Premiere in Sonsbeck gibt‘s den Dienst nun alle vier Wochen. Der nächste Termin ist am 25. April in Labbeck – inklusive Pflanzentauschbörse.

Die Resonanz auf das erste Repair-Café Ende März im Sonsbecker Kastell war so überwältigend, dass das Team der Leader-Nachbarschaftsberatung entschieden hat, weitere Termine im vierwöchigen Turnus anzubieten. Der nächste Reparatur-Dienst findet am Montag, 25. April, im Pfarrheim Labbeck statt. Zeitgleich wird dort eine Pflanzentauschbörse angeboten.

In Absprache mit dem Ortsvorsteher von Labbeck, Johannes-Dieter Hinßen, und der Ortsvorsteherin von Hamb, Gudrun Bach, soll das Repair-Café künftig alle vier Wochen abwechselnd auch in den Ortsteilen stattfinden. Dabei können Bürgerinnen und Bürger sich Hilfe bei der Reparatur ihrer alten „Schätzchen“ holen. Ehrenamtliche Fachleute tüfteln kostenlos daran, Geräte wie Toaster, Haartrockner, Staubsauger, Lampen wieder ans Laufen zu bringen. Zum Team gehören pensionierte Elektriker und Feinmechaniker sowie Damen, die sich an der Nähmaschine auskennen. Zudem gibt‘s Informationen rund um energetische Maßnahmen und erneuerbare Energien. Gerne können die Besucher bei der Reparatur helfen. Sollten kleinere Ersatzteile bestellt werden müssen, wird das mit dem Betroffenen besprochen und auf Wunsch direkt vor Ort erledigt. Für Wartezeiten steht eine Kaffee- und Kuchenbar bereit, die von der Nachbarschaftsberatung betreut wird.

Nach der erfolgreichen Premiere soll das Sonsbecker Repair-Café nun immer am letzten Montag im Monat stattfinden: Der nächste Termin ist am 25. April in Labbeck im Pfarrheim. Am 30. Mai wird in Hamb im Hubertushaus repariert, ehe das ehrenamtliche Team am 27. Juni wieder im Sonsbecker Kastell zusammenkommt. Alle Repair-Cafés finden jeweils ab 15 Uhr statt.

In Labbeck wird zum April-Termin auch eine Pflanzentauschbörse angeboten. Hier können Interessierte Stecklinge, geteilte Stauden und übrig gebliebene Pflanzen (bitte mit Beschriftung) vorbeibringen und gegen andere schöne Blumen und Sträucher tauschen.

Der Bürgerbus bietet für alle nicht mobilen Interessenten eine Hinfahrt im Zeitraum ab Sonsbeck (Neutor) beispielsweise um 15.06 Uhr (stündlich) an. Die Rückfahrt kann ab 17 Uhr, spätestens 18.15 Uhr, angetreten werden. Auch die Bildung von Fahrgemeinschaften ist denkbar.

Die Nachbarschaftsberatung sucht noch weitere Helfer fürs Repair-Café. Wer ein Händchen für mechanische oder elektrische Dinge hat und die Fertigkeiten gerne einbringen oder den Dienst mit einer Kuchenspende unterstützen möchte, kann sich an Sonsbecks Nachbarschaftskoordinatorin Gabriele van Royen unter Tel. 02838 36159 oder 0176 22549177 wenden.

Auch Interessenten aus Nachbarkommunen sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmen können nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen.

(beaw)