Oppositionsparteien stellen eigene Kandidatin auf Nadine Bogedain will Sonsbecks erste Bürgermeisterin werden

Die Gerüchteküche in Sonsbeck brodelt schon seit einigen Tagen. Bei einem Gespräch mit unserer Redaktion am Dienstagabend machten es die Oppositionsparteien offiziell. Die SPD, FDP, Grüne und die freie Wählergemeinschaft BIS (Bürger in Sonsbeck) schicken einen eigenen Kandidaten ins Rennen um den Chefposten im Rathaus. Oder viel mehr muss es heißen: eine Bürgermeister-Kandidatin. Denn die Konkurrenz von CDU-Kandidat Matthias Broeckmann ist mit Nadine Bogedain eine Frau. Sollte sie die Wahl am 12. November gewinnen, würde sie Sonsbecks erste Bürgermeisterin werden.