Nadine Bogedain als Sonsbecks Bürgermeisterin vereidigt Ein emotionaler Start ins Amt

In ihrer Rede wendet sie sich nun an die Ratsmitglieder. Der Wahlkampf liege hinter ihnen allen, sagt sie. Nun sei es an der Zeit, gemeinsam nach vorne zu blicken. „Wir werden sicher nicht immer einer Meinung sein, aber das ist gar nicht schlimm, denn respektvolle Diskussionen gehören zu unserer Demokratie dazu.“ Das Gemeinwohl stehe an erster Stelle. „Ganz unabhängig von Parteipolitik.“ Sie alle im Rat seien allein den Bürgerinnen und Bürgern und der Gemeinde verpflichtet. „Das ist unsere Verantwortung.“ Dazu gehöre es, den Menschen Antworten zu geben: „Über unser Tun, aber auch, wenn wir irgendetwas nicht tun.“ Dies sollten sie den Bürgerinnen und Bürgern immer transparent darstellen.