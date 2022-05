Nachbarschaftsinitiative beim Naturgartentag : Labbecks Naturfreunde geben Tipps

Sonsbeck-Labbeck Die Nachbarschaftsinitiative „Am Hasenacker summt’s“ ist zu Gast beim Naturgartentag und informiert darüber, wie man öffentliches Grün in Wohngebieten naturnah und bienenfreundlich gestalten kann.

Die Nachbarschaft Am Hasenacker in Labbeck hat selbst über Sonsbecks Gemeindegrenzen hinaus Vorbildcharakter. Die Anwohner haben in einer gemeinsamen Initiative sämtliche öffentliche Grünflächen vor der Haustür in bunt blühende Oasen für Bienen verwandelt, in denen es derzeit nur so summt und brummt. Nun stellen die Labbecker Naturfreunde ihr Projekt einem breiten Publikum vor. Sie sind am Samstag, 7. Mai, zu Gast beim Niederrheinischen Naturgartentag auf dem Hilshof in Kerken. Dort halten sie einen Bildervortrag darüber, wie man öffentliches Grün in Wohngebieten naturnah und bienenfreundlich gestalten kann.