Neues Angebot in Sonsbeck Nachbarschaftsberatung gründet das Café Miteinander

Seit einem halben Jahr treffen sich Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger und ehrenamtliche Nachbarschaftsberaterinnen und Nachbarschaftsberater regelmäßig zum neugegründeten Stammtisch, zuletzt in dem Gasthof Le & Lo auf der Hochstraße. „Hier entstand auch die Idee, einen Treffpunkt für ältere Menschen anzubieten, bei dem man einfach einen schönen gemeinsamen Nachmittag ohne Verpflichtungen verbringen kann“, erklärt die Nachbarschaftskoordinatorin Gabriele van Royen. „Das Vergissmeinnicht auf dem Plakat steht für den Wunsch, in Erinnerung zu bleiben, und symbolisiert so Liebe, Treue und Zusammengehörigkeit. Aus diesem Grund hat das Team für das Plakat des neuen Cafés die Blume als Symbol gewählt.“