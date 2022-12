Kirchenkonzerte in Sonsbeck Harmonie ist zurück – mit viel Gefühl

„Auf ein freudiges Wiedersehen zu unserem Weihnachtskonzert im nächsten Jahr.“ So hatte Georg Ingenlath, Vorsitzender des Musikvereins Harmonie Sonsbeck/Labbeck, die Gäste am 3. Adventwochenende vor drei Jahren verabschiedet. Dass dieses Wiedersehen aber so lange dauern, hatte er sich damals wohl nicht vorstellen können. Nun aber konnten 20 Musiker des Jugendblasorchesters (Jublor) mit sichlicher Freude endlich wieder in die Kirche St. Maria Empfängnis in Labbeck einziehen.