Klettern in Sonsbeck Klimpansen feiern 25-jähriges Bestehen

Die junge Mutter strahlt mit der kleinen Tochter um die Wette, als die sich am Samstagnachmittag im Kletterpark am Sportplatz in ihrem Rollstuhl am „Sonsberg“ hochziehen lässt. Vom Boden aus gesichert durch Petra Hähn schaukelt sie hin und her und blickt vielleicht zum ersten Mal von oben auf Menschen herab. Ähnlich wie der jungen Mutter geht es Willi Kisters, der ihr dabei zuschaut und einmal mehr bestätigt bekommt, warum es vor einem Vierteljahrhundert gut und richtig war, am Ball zu bleiben und gegen alle Widerstände anzukämpfen, als er 1999 gemeinsam mit Georg Michaelis, Christiane Allgaier und Desiree Sallbey die Klettergruppe „Klimpansen“ ins Leben gerufen hat. Damit installierten die vier in der kleinsten Gemeinde des Kreises Wesel eine Sportart, in der sich auch Menschen mit Behinderungen wiederfinden und über sich selbst hinauswachsen können.