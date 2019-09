Werbegemeinschaft : Mit Deko, Waffeln und Mode in den Herbst

Der sechste Sonsbecker Herbstmarkt der Werbegemeinschaft lockte viele Besucher in den Ortskern.

Der sechste Sonsbecker Herbstmarkt der Werbegemeinschaft Sonsbeck lockte viele Hunderte Besucher in die Hoch-, Wall- und Herrenstraße im Ortskern der Gemeinde. Auch die Parkanlage, in der zum Boule-Spiel eingeladen worden war, sowie die Gastwirtschaft „Zur Linde“ und ihr Außenbereich waren in das Markt-Geschehen involviert.

Bei der Organisation hatten Marktleiter Manfred Gembries und sein Team all die Besucher, die auf der Suche nach etwas schönem Neuen für sich selbst, für ihre Freunde sowie für Haus und Garten waren, mit all ihren Wünschen im Visier gehabt. An den Ständen mit Dekoration der Gartengestaltung, Kosmetik sowie Schmuck und Kleidung angeboten wurden, herrschte trotz des recht schlechten Wetters schon vormittags reger Zulauf. „Wir sorgen für ein rundes Angebot für Groß und Klein, zu dem auch handgefertigte Produkte aller Art zählen“, sagte Pressesprecherin Christel Gembries, und war sich dabei sicher, dass die nicht erfreulichen Wetterbedingungen die vielen Stammbesucher nicht von einem Besuch des Marktes abhalten würde. Auch für Imbiss- und Getränkestände sowie Backwaren hatten Manfred Gembries und seine Helfer mit Kuchenständen der Labbecker und Sonsbecker Landfrauen und der Happy Kitchen, in der süße Waffeln zubereitet wurden, gesorgt.