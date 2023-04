Schauriger Fund am Regenrückhaltebecken Menschlicher Knochen in Sonsbeck entdeckt

Es ist eigentlich ein idyllisches Plätzchen in Sonsbeck: Enten und Haubentaucher tollen auf der Wasseroberfläche. Sitzbänke und ein breiter Steg laden dazu ein, sie dabei zu beobachten oder einfach die Ruhe mitten im Grünen zu genießen. Und die rundführenden Wege werden gerne von Spaziergängern und Hundehaltern genutzt. Am Ostersonntag jedoch machte ein Passant hier einen schaurigen Fund. Im Bereich des Rückhaltebeckens an der Parkstraße, auch Sonsbecker See genannt, wurde ein menschlicher Knochen entdeckt, wie die Kreispolizei Wesel auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Der Knochen wurde sichergestellt und der Gerichtsmedizin übergeben. Klar ist inzwischen, dass es sich um den Oberschenkelknochen eines Erwachsenen handelt. Unklar hingegen ist, wie die sterblichen Überreste dorthin gelangt sind.