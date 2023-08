St.-Hubertus-Schützen feiern 160-jähriges Bestehen Maurice Odendahl ist Labbecks Jubiläums-König

Lange bitten musste Major Markus Rupkalwis nicht, damit sich beim Jubiläums-Schützenfest der Labbecker St.-Hubertus-Bruderschaft Freiwillige für den Vogelschuss fanden. Gleich fünf Anwärter und Anwärterinnen traten hervor. Das Besondere: Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Bruderschaft konnten Königs- gegen Kaiseraspiranten in Wettstreit treten. Die Regentschaft in Labbeck errang schließlich Maurice Odendahl. Bis tief in die Nacht wurde das Ergebnis gefeiert.