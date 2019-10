Sonsbeck : Spielfreude in Sonsbecks guter Stube

Xanten Mehr als 350 Gäste genossen im Sonsbecker Kastell die Konzerte von Martin Engeliens Projektband und der Vorgruppe „Of heroes and other villains“. Das Publikum erlebte eine fast vierstündige Show und professionelle Musiker.

Bereits zum vierten Mal wurde im Kastell eine von der Kulturinitiative „Son’Kult!“ veranstaltete große Party gefeiert. Mehr als 350 Gäste genossen den Abend, an dem der in der Musikszene bekannte Bassist und Produzent Martin Engelien mit sechs weiteren hochkarätigen Musikern die Bühne rockte. Schon drei Mal war Engelien mit tollen Bands, die er aus einem Pool von befreundeten Musikern zusammenstellt, nach Sonsbeck gekommen. Diesmal gehörten die Sängerinnen Jeannette Marchewka und Vanesa Harbek, der Keyboarder Kai Weiner, der Schlagzeuger Manni von Bohr und der Percussionist Pitti Hecht zu Engeliens Ensemble.

„Das Besondere an der Band, die hier heute Abend spielt, ist, dass sie kein einziges Mal gemeinsam geprobt hat“, erklärte Olaf Broekmans, der den Konzertabend als Vorstandsvorsitzender von „Son’Kult!“ eröffnete. Nicht nur den größten Sponsoren, der Sparkasse Niederrhein und der Provinzial-Versicherung, sondern dem ganzen „Son’Kult!“-Team danke er für die Unterstützung. Die große Professionalität der talentierten Musiker und die überaus große Freude an der Musik, genauer gesagt an den Live-Auftritten vor einem begeisterten Publikum, lassen die von Engelien „zusammengetrommelten“ Künstler auf vielen Bühnen Deutschland jederzeit zur Höchstform auflaufen.

Als Vorband trat zunächst die Gruppe „Of heroes and other villains“ auf. Broekmans Frau Heike hatte die Musiker, die schon mehrfach ausgezeichnet wurden, als Geheimtipp mit nach Sonsbeck geholt. Mit selbst geschriebenen Titeln wie „Tonight“, „Ghostrider“ und „Hero“ überzeugten André Pascher, Jan Lehmann, Thomas Leschik, Robin Hoymann und Niklas Trenamann auch das Kastell-Publikum. Ihr Dank galt dem „Rock’Son 4!“-Team – eine Gruppe von ca. zwölf „Son’Kult!“-Mitgliedern, die das Konzert organisiert hatte.

Wie die fast vierstündige Veranstaltung bewies, hatte das „Rock´Son!“-Team wieder einmal gut daran getan, Engelien die Wahl der Musiker für den besonderen Auftritt im Sonsbecker Kastell zu überlassen. Gemeinsam „brannten“ die sieben Musiker „ein Feuerwerk der guten Laune und der exzellenten Musik“ ab. Titel wie „It’s gonna be a lovely day“ „All night long“ und „I was made for loving you“ holten die begeisterten Gäste dort ab, wo sie gefühlsmäßig standen. Nicht als „unvorhersehbar“, sondern als „unvorherhörbar“ wird die Musik der Engelien-Ensembles bezeichnet. So lieferten die Musiker am Samstagabend auch wieder frei improvisierte Stücke sehr beliebter Titel quer durch mehrere Jahrzehnte Rock- und Pop-Musik ab. Die minutenlangen Soli der Instrumentalisten sorgten immer wieder für spontanen Beifall.