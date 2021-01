Allgemeinmediziner geht nach Uedem : Witkiewicz verlässt Sonsbecker Hausarztzentrum

Blutdruckmessung in einer Arztpraxis (Symbilbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Sonsbeck Markus Witkiewicz wird das Hausarztzentrum an der Herrenstraße in Sonsbeck verlassen. So kündigte der Mediziner jetzt seinen Abschied zum Herbst dieses Jahres in den sozialen Medien an. Er schreibt bei Facebook an seine Patienten: „Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich meinen Kassenarztsitz in Sonsbeck zum 30. September 2021 aufgebe und meiner Frau nach Uedem folge.“ Und Witkiewicz teilt weiter mit: „Dort entsteht das Medicenter Uedem mit mehreren Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Gesundheitsberufen.

Leider war uns dieses Vorhaben in Sonsbeck durch viele Gründe nicht gewährt worden.“ Seit über zehn Jahren sei er in der Gemeinde mit Herzblut tätig und habe die Lust, als Landarzt zu arbeiten, nie verloren. „Gerne möchte ich meine Berufung weiter in Ruhe und in neuer Wirkungsstätte auch für Sie weiterführen.“ In Uedem wird seit Juli vergangenen Jahres ein 800 Quadratmeter großes Ärztehaus an der Tönisstraße hochgezogen. Bauherrin ist die Ärztin Tatiana Witkiewicz. Ihr Ehemann Markus Witkiewicz ist seit Mitte 2009 in Sonsbeck als Allgemeinmediziner tätig.

(put)