Kunstaktion in der Gerebernuskapelle Sonsbeck Maria 2.0 interpretiert das letzte Abendmahl neu

In den vergangenen Wochen der Fastenzeit haben in St. Maria Magdalena Sonsbeck sechs verschiedene Gruppen nacheinander jeweils eine Installation in der leer geräumten Gerebernuskapelle gestaltet. Am Karfreitag endet die Kunstaktion mit einem Beitrag der Gruppe Maria 2.0 und einer „etwas anderen Tischgemeinschaft“ beim letzten Abendmahl.