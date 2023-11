Reform in der katholischen Kirche Sonsbecker Maria-2.0-Gruppe zieht Fazit zum Synodalen Weg

Sonsbeck · Was Ulrike Göken-Huismann, Bundesvorsitz der Katholischen Frauengemeinschaft, und Brigitte Lehmann, Vorstand im Diözosankomitee, an den Beschlüssen des Reformprojektes in der katholischen Kirche kritisieren und begrüßen.

01.11.2023, 04:30 Uhr

Ulrike Göken-Huismann war eine der Gastrednerinnen beim Gesprächsabend der Gruppe Maria 2.0 in Sonsbeck. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wie geht es weiter mit den Beschlüssen des Synodalen Weges? Was wird umgesetzt? Was bleibt auf der Strecke? Diese Fragen stellte die Maria-2.0-Gruppe bei einem Gesprächsabend im Haus Maria Magdalena. Als Rednerinnen waren Ulrike Göken-Huismann, Bundesvorsitz der Katholischen Frauengemeinschaft, und Brigitte Lehmann, Vorstand im Diözosankomitee, eingeladen. Beide waren Teilnehmende am Synodalen Weg. Die zwei Frauen gaben unterschiedliche Résumés ab. „Gewünscht hatten sich beide mehr, vor allen Dingen im Bezug auf die Rolle der Frauen in der Kirche“, teilt die Maria-2.0.-Gruppe mit. Entstanden ist ein Abschlusspapier. Den Referentinnen zufolge der kleinste, gemeinsame Nenner. „Es ist nun die Aufgabe aller, daran weiterzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass dieses mühsam erarbeitete Ergebnis nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindet“, betonten sie. Ulrike Göken-Huismann erklärte, wie positiv es zu bewerten sei, dass auch die Texte, die nicht beschlossen wurden, doch „in der Welt“ sind. „Sie sind nachzulesen und wirken daher weiter“, erklärte sie. „Interessierte aus ganz Europa und sogar aus Australien haben den Prozess verfolgt. Die Themen, die in Deutschland diskutiert werden, sind nicht nur hier von Interesse.“ Die Referentinnen schilderten beispielsweise den Moment, als die Bischöfe dem Grundlagentext über das „Leben in gelingenden Beziehungen“ nicht zustimmten. Mit dem mehr als 30 Seiten starken Text sollte versucht werden, neue Akzente in der katholischen Sexuallehre zu setzen und sie der heutigen Lebensrealität anzunähern. So sollte die Haltung der Kirche zu vorehelichem Geschlechtsverkehr, künstlicher Verhütung und homosexuellen Partnerschaften ebenso auf den Prüfstand kommen wie das Thema Geschlechteridentitäten jenseits des Mann-Frau-Schemas. Doch der Grundtext erreichte die vorgeschriebene Zweidrittel-Mehrheit der Bischöfe nicht. „In der Versammlung des Synodalen Weges herrschte bei der Bekanntgabe zunächst ungläubiges Schweigen, dann Empörung und besonders bei jüngeren Teilnehmenden Tränen der Enttäuschung“, erzählten die Frauen. Während Brigitte Lehmann unter anderem mit dem Münsteraner Bischof auch milde ins Gericht ging, kritisierte Ulrike Göken-Huismann deutlich die „Selbstherrlichkeit und Naivität der Bischöfe, so unvorbereitet in eine Abstimmung zu gehen“. Wortmeldungen aus dem Publikum thematisierten, wie schwierig es sei, katholisch zu bleiben, vor dem Hintergrund des Umgangs mit Missbräuchen und Missbrauchsopfern. Nach zwei Stunden zogen die Anwesenden das Fazit, dass vieles von der Basis aus möglich sei und Laien selbstbewusst auftreten sollten.

(beaw)