Katholische Kirche : Maria 2.0: Frauen protestieren weiter

Sonsbeck Im Sonsbecker Pfarrheim zogen die Initiatorinnen Bilanz und kündigten weitere Aktionen an.

Und sie werden weitere Schritte gehen. Am Abend vor Christi Himmelfahrt haben sich einige Frauen aus der Kirchengemeinde im Pfarrheim getroffen, um Bilanz zu ziehen und zu überlegen, wie es weiter gehen soll. Denn sie wollen nicht aufhören zu kämpfen. Gegen Missbrauch und die Verletzungen jeglicher Art in der römisch-katholischen Kirche und die Vertuschung und Verdunkelung durch Amtsträger. Gegen das Pflichtzöllibat. Für Offenheit und Toleranz in der Kirche, Solidarität zwischen Männern und Frauen, den Zugang zu Weiheämtern in der römisch-katholischen Kirche. Sivalingam berichtete, dass Wolfgang Schmitz, der früher in Rheinberg Pfarrer und Dechant war und heute in Enniger bei Münster wirkt, sie kontaktiert, den Frauen zu ihrer Aktion gratuliert und angefragt habe, ob er das Stück über die drei Priesterinnen haben und nutzen könne. In dem Stück, das Gertrud Sivalingam vor 25 Jahren geschrieben hat, empören sich drei Priesterinnen, sie hätten gehört, eine Projektgruppe bereite eine Aktion vor, dass auch ein Mann an den Altar gehöre.