Polizei sucht Zeugen : Mann stiehlt Geld und Lebensmittel aus Bauernladen in Sonsbeck

Sonsbeck Ein Unbekannter hat aus einem Bauernladen in Sonsbeck Kartoffeln, Apfelkraut, Honig und Bargeld gestohlen. Die Polizei hat eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht und bittet um Hinweise.

In Sonsbeck sind Lebensmittel und Bargeld aus einem Bauernladen an der Xantener Straße gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, soll ein Mann am Sonntag zwischen 18.34 Uhr und 18.40 Uhr Bargeld aus der Kasse genommen und Kartoffeln, Apfelkraut sowie zwei Gläser Honig in einen Rucksack gesteckt haben. Anschließend sei er auf einem Fahrrad in Richtung Sonsbeck gefahren, berichteten die Ermittler. Sie bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Der Mann sei etwa 25 Jahre alt, habe ein schwarzes Käppi mit Aufdruck, ein hellblaues T-Shirt, eine Jeanshose mit verwaschenen Hosenbeinen, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack getragen. Wer etwas gesehen hat, kann die Polizei unter Tel. 02801 71420 informieren.