Tat nach fast 20 Jahren wahrscheinlich aufgeklärt : Sonsbecker soll 2001 einen Banküberfall versucht haben

Geldern/Sonsbeck Die Polizei hat knapp 20 Jahre nach einem Banküberfall in Geldern einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen Mann aus Sonsbeck. Die Ermittler kamen ihm durch ein anderes Delikt auf die Spur.

Ein Mann aus Sonsbeck soll im Jahr 2001 eine Bankfiliale in Geldern überfallen haben. Knapp 20 Jahre später ist er als Tatverdächtiger ermittelt worden, wie die Kreispolizei Kleve am Mittwoch mitteilte. Demnach konfrontierten Ermittler der Kriminalpolizei aus Kalkar den 58-Jährigen am 6. Juli mit der Frage: „Was haben Sie am 20. September 2001 gemacht?“ Daraufhin soll der Mann die Tat eingeräumt und gesagt haben, dass es damals „keine gute Idee“ gewesen sei.