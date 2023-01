Eine Lyrikerin aus Labbeck Grenzgängerin auf dem Weg zur Seele

Dabei ist Sabina Wolters durchaus geerdet, steht mit beiden Beinen mitten im Leben. Am 5. Januar 1965 in Oberhausen geboren, machte sie nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Tourismus-Kauffrau und sattelte danach noch die Fachwirtin oben drauf. Ihr Beruf führte sie häufig in asiatische Länder. Zur Jahrtausendwende hat sie sogar viele Monate in Thailand gelebt. 2008 zog sie um an den Niederrhein, kam nach Moers. „Der Niederrhein ist mein Zuhause“, sagt sie fast schwärmerisch. Seit dem vorigen Sommer lebt sie im ländlichen Labbeck. Drei Mal in der Woche fährt sie in ihr Büro nach Mülheim, wo sie für ein großes Touristik-Unternehmen arbeitet.