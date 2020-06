Projekt in Sonsbeck : Der Traum vom eigenen Kletterturm

Sonsbeck Die Sonsbecker Klimpansen wollen einen Kletterfelsen bauen. Dafür müssen sie einen sechsstelligen Betrag zusammenbekommen. Deshalb vergeben sie Patenschaften. Die Leichtatheten unterstützen sie.

Die Klimpansen des SV Sonsbeck sind ihrem großen Traum einer eigenen Kletteranlage im Willy-Lemkens-Sportpark wieder ein Stückchen nähergekommen. Die Mitglieder halten zusammen, auch die Leichtathletik-Abteilung unterstützt das Projekt finanziell. Der Brunnenlauf wurde wegen der Corona-Krise als virtuelle Solo-Veranstaltung mit über 350 Teilnehmern durchgeführt, ein Drittel der Startgelder, rund 575 Euro, ging an die Klimpansen-Gruppe, in der seit 20 Jahren inklusiv geklettert wird. „Unser Projekt Kletterfels nimmt immer mehr Gestalt an“, sagt Norbert Quinders, einer der Übungsleiter.

Die Finanzierung des Kletterturms stellt den SV Sonsbeck vor eine große Herausforderung. Es werden 350.000, womöglich sogar 380.000 Euro benötigt. Die maximale Fördersumme von 250.000 Euro bekommen die Klimpansen aus dem europäischen Förderprogramm Leader. So fehlt also noch ein sechsstelliger Betrag, den der SVS selber aufbringen muss. „Eine nicht unerhebliche Zahl von Personen, Initiativen und Stiftungen hat aber bereits ihre Unterstützung zugesagt, so dass die Realisierung dieses besonderen Projektes in greifbare Nähe rückt“, weiß Quinders.