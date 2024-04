Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Sonsbeck Lehrgarten öffnet seine Pforte

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Sonsbeck (OAS) möchte für alle naturinteressierten Bürgerinnen und Bürger die Pforte zu ihrem Lehrgarten öffnen, der sich an der Sonsbecker Grundschule befindet. Besichtigungen des Lehrgartens sind an zwei Terminen möglich: am Sonntag, 28. April, und am Sonntag, 12. Mai, jeweils in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr.