Brauchtum in Sonsbeck Landjugend lädt zum großen Osterfeuer ein

Bei den Sonsbeckern ist das Osterfeuer jedenfalls sehr anerkannt. Das zeigen die Teilnehmerzahlen. So seien im letzten Jahr um die 500 Personen dabei gewesen. Und weil so eine große Veranstaltung gut geplant sein will, sei der Vorstand der KLJB auch schon ein paar Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Neben den behördlichen Genehmigungen müsse jedes Jahr aus Neue geprüft werden, wo genau das Feuer stattfinde. „Das liegt daran, dass es immer auf Feldern unserer Mitglieder ist. Doch die haben nicht immer dieselben Felder zur Verfügung“, so die Pressewartin. Im letzten Jahr war das Feuer deshalb auf einem Feld hinter dem Friedhof. Dieses Jahr wird das Feuer auf einem Feld in der Nähe der Weseler Straße errichtet. Entzündet wird es um 19 Uhr. Zuvor holen einige Mitglieder der Landjugend das gesegnete Feuer an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena ab.