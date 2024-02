Erweiterungspläne am Landgut am Hochwald in Sonsbeck Erstes Bio-Wellnesshotel am linken Niederrhein geplant

Seitdem Anja und Markus Bach das Landgut am Hochwald leiten, blieb kaum ein Stein auf dem anderen stehen. In den vergangenen 14 Jahren wurde das sieben Hektar große Gelände beständig entwickelt. Und nun planen die Geschäftsführer eine weitere Neuheit. Nicht nur für das Landgut selbst, sondern für den gesamten linken Niederrhein. Auf dem Areal an der Marienbaumer Straße soll bis 2027 das erste zertifizierte Bio-Hotel in der Region entstehen. Die Pläne stellte Investor Markus Bach im Sonsbecker Bauausschuss vor.