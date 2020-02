Karnevalsvorbereitungen in Sonsbeck : Kartoffeln statt Kamelle

Sonsbeck Fleißige Bienen: Landfrauen aus Sonsbeck, Labbeck und Xanten bereiten sich akribisch auf die Teilnahme am Rosenmontagszug in Veen vor.

In der großen Halle an der Stadtveener Straße geht es zu wie in einem Bienenstock. Überall wird gesägt, gepinselt, geschnitten oder getackert. Frauen machen aus Boller- und Einkaufswagen karnevalstaugliche Gefährte. Am Wochenende trafen sich einige Landfrauen der Ortsgruppen Labbeck, Sonsbeck und Xanten, um in unterschiedlichen Projektgruppen ihre gemeinsame Teilnahme am Rosenmontagszug in Veen vorzubereiten und den Grundstock für einen eindrucksvollen Auftritt zu legen.