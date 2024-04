Verkehr auf der Hochstraße in Sonsbeck Lärmaktionsplan stärkt Argumente für Tempo 30

Der Bauausschuss in Sonsbeck hat in seiner jüngsten Sitzung den Lärmaktionsplan der Gemeinde einstimmig abgesegnet. Politik und Verwaltung erhoffen sich hierdurch mehr Rückenwind bei den Gesprächen mit Straßen NRW, wenn es um die Ausweitung der Tempo-30-Strecke auf der Hochstraße geht. „Wir werden den Lärmaktionsplan sicher als weiteres Argument heranführen“, versprach Bauamtsleiter Georg Schnitzler. Allerdings, so erklärte er weiter, lasse sich dadurch kein Anspruch auf die Umsetzung von geräuschreduzierenden Maßnahmen ableiten.