Party im Landhaus am Röschen Labbecker Landfrauen feierten kräftig ihr 75-jähriges Bestehen

„Liebe Landfrauen, liebe Landmänner, liebe Gäste, wir begrüßen euch zu unserem Feste. 75 Jahre Landfrauen ist das Beste!“, so ging es zunächst in schönen Reimen los, doch der Vortrag wurde sogleich von lautem Beifall unterbrochen. „Für Musik ist gleich mit DJ Rob gesorgt, und ein paar Überraschungen haben wir für euch noch besorgt“, so baute Cleven Spannung auf. Mit den Worten „1940 mit Anna Cleven und Maria Pieper hat alles begonnen, es haben sich Labbecker auf neue Wege besonnen. Neben Haus und Hof sollte es neue Ziele geben, Ausflüge, Treffen und schöne Dinge wollten sie erleben“, so blickte Cleven auf die Anfänge der Labbecker Landfrauen zurück. Eine bereitliegende Chronik und eine Collage bereicherten den Blick in die Vergangenheit mit interessanten Texten und Fotos. Mit dem Jubiläumsschnaps LaLaBie (Landfrauen Labbeck Bienchen) tranken alle Anwesenden nach der Begrüßung gemeinsam auf die Zukunft der Labbecker Landfrauen. Für die Beköstigung hatten die Landfrauen Christians Bruzelbude aus Sonsbeck geordert, der während des ganzen Abends Foodtruck-Catering anbot. Zu den geladenen Gästen gehörten unter anderem die Abordnungen des Musikvereins, der Feuerwehr und der Schützen. Birgit Ingenlath, Markus Rupkalwis und Manuel Pieper beglückwünschten die Landfrauen mit weiteren Vereinsmitgliedern zu ihrer erfolgreichen Präsenz im Ort. „Ihr seid die fleißigen Bienchen, die das gesellschaftliche Leben in unserem Ort in Perfektion mit den anderen Vereinen mitgestalten!“, lobte auch Bürgermeisterin Bogedain die Landfrauen. Nachdem DJ Rob mit gut tanzbarer Musik für eine volle Tanzfläche gesorgt hatte, gaben die Vorstandsmitglieder Beate Cleven, Maria und Barbara Quinders die Überraschungen preis. Bei einer Verlosung, bei der Bürgermeisterin Bogedain als Glücksgöttin tätig wurde, wurden drei attraktive Preise, unter anderem eine Übernachtung mit Abendessen und Frühstück im Landgut am Hochwald, vergeben.