Kommunalpolitik in Sonsbeck : Labbeck und Hamb bleiben bei Ortsvorstehern

Sonsbeck Der FDP-Antrag, in Sonsbecks Dörfern Ortsausschüsse einzurichten, ist an der absoluten Mehrheit der CDU gescheitert. Neue Ortsvorsteher sind Gudrun Bach für Hamb und Johannes Dieter Hinßen für Labbeck.

Zum Hintergrund: Die FDP-Fraktion hatte beantragt, für die Ortsteile Hamb und Labbeck Ortsausschüsse statt Ortsvorsteher einzurichten. In den Ortsteilen hätten in den vergangenen Jahren nur selten Einwohnerversammlungen stattgefunden, so dass Bürger dort wenig ins politische Geschehen eingebunden worden seien, heißt es im Antrag. „Ortsausschüsse bieten die Möglichkeit, ein breiteres Meinungsbild in den Ortschaften abzubilden“, ergänzte FDP-Fraktionschef Jürgen Kühne in der Ratssitzung. Unterstützung bei der Argumentation bekam er von der SPD und den Grünen. Durch Ortsausschüsse würde ein Mehr an Demokratie geschaffen, da Bürgern ermöglicht werde, näher am politischen Geschehen zu sein, sagte etwa SPD-Fraktionschefin Christa Weidinger.