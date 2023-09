Schützenfest in der Sonsbecker Ortschaft Labbeck erwartet ein heißes September-Wochenende

Am Montag, 25. September, geht es mit der Messe um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche weiter. Im Anschluss findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Fahnenschwenken statt. Gegen 18.15 Uhr beginnt das Dämmerschoppen im Festzelt. Ab 19 Uhr startet Karl Timmermann mit Partyhits und Live-Musik in die Nacht. Damit endet das lange Schützenfest-Wochenende der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft. Am Dienstag kehrt in Labbeck wieder die gewohnte Beschaulichkeit ein.